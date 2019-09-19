В Воронежской области появится завод замороженных хлебобулочных изделий

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Завод по производству замороженных хлебобулочных изделий с объемом инвестиций в 4,5 миллиарда рублей будет построен в расположенной под Воронежем особой экономической зоне "Центр", сообщает правительство региона.
Инвестиционный проект строительства завода по производству замороженных хлебобулочных изделий на территории ОЭЗ "Центр" был представлен 19 сентября на заседании экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области, которое провел губернатор Александр Гусев. Открывая заседание, глава региона напомнил, что в настоящее время идет активный поиск резидентов особой экономической зоны "Центр".
"У нас сейчас взаимодействие происходит с 16 потенциальными участниками. Они находятся в разной степени готовности – с точки зрения и принятия решений, и подготовки документов. Поэтому будем на такие внеочередные заседания нашего экспертного совета собираться, как только будет готов пакет документов от одного-двух заявителей, и присваивать им статус резидента. Уверен, что мы к середине следующего года сумеем хорошо продвинуться с инфраструктурой и дать возможность не только строить, а, может быть, уже и начинать каким-то предприятиям функционировать", – сказал Гусев.
Инвестором нового предприятия в ОЭЗ "Центр" выступает крупная корпорация AEON, которая представлена в различных отраслях промышленности, транспорта, строительства и сервиса.
"Проект направлен на организацию производства замороженных хлебобулочных изделий высокого качества по современной европейской технологии PART BAKE. Ее суть заключается в том, что продукт доводится до готовности 90%, а затем замораживается при температуре –18°C и в таком виде доставляется в точки реализации. Уже там хлеб выпекают в специальных печах", - говорится в сообщении областного правительства.
По его данным, общая мощность хлебопекарного производства составит более 80 тысяч тонн в год. Первую продукцию планируется выпустить уже весной 2022 года.
"На сегодняшний день проект оценивается в 4,5 миллиарда рублей, причем 82% всех вложений идет на оборудование, 3,5 миллиарда рублей составит внешнее финансирование и 1 миллиард рублей – это средства акционера", - говорится в сообщении.
Областные власти ожидают прирост валового регионального продукта от реализации нового проекта в размере 37,5 миллиона рублей, налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона за 2019-2028 годы достигнут 1,8 миллиарда рублей. Проект даст региону 600 рабочих мест.
"По итогам рассмотрения бизнес-плана члены экспертного совета большинством голосов поддержали решение предоставить статус резидента компании ООО "Резидент" и утвердить паспорт проекта", - сообщает облправительство.