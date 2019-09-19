Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:06Z
https://ria.ru/20190919/1558863698.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152964/78/1529647835_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_7359eb8a4c8a25b424fc44244955333b.jpg
РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области появится завод замороженных хлебобулочных изделий

18:06 19.09.2019
51
© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Завод по производству замороженных хлебобулочных изделий с объемом инвестиций в 4,5 миллиарда рублей будет построен в расположенной под Воронежем особой экономической зоне "Центр", сообщает правительство региона.
Инвестиционный проект строительства завода по производству замороженных хлебобулочных изделий на территории ОЭЗ "Центр" был представлен 19 сентября на заседании экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области, которое провел губернатор Александр Гусев. Открывая заседание, глава региона напомнил, что в настоящее время идет активный поиск резидентов особой экономической зоны "Центр".
"У нас сейчас взаимодействие происходит с 16 потенциальными участниками. Они находятся в разной степени готовности – с точки зрения и принятия решений, и подготовки документов. Поэтому будем на такие внеочередные заседания нашего экспертного совета собираться, как только будет готов пакет документов от одного-двух заявителей, и присваивать им статус резидента. Уверен, что мы к середине следующего года сумеем хорошо продвинуться с инфраструктурой и дать возможность не только строить, а, может быть, уже и начинать каким-то предприятиям функционировать", – сказал Гусев.
Инвестором нового предприятия в ОЭЗ "Центр" выступает крупная корпорация AEON, которая представлена в различных отраслях промышленности, транспорта, строительства и сервиса.
Уборка урожая свеклы
18 сентября, 21:35Воронежская область
Воронежская область вложит 4 млрд руб в производство семян гибридов свеклы
"Проект направлен на организацию производства замороженных хлебобулочных изделий высокого качества по современной европейской технологии PART BAKE. Ее суть заключается в том, что продукт доводится до готовности 90%, а затем замораживается при температуре –18°C и в таком виде доставляется в точки реализации. Уже там хлеб выпекают в специальных печах", - говорится в сообщении областного правительства.
По его данным, общая мощность хлебопекарного производства составит более 80 тысяч тонн в год. Первую продукцию планируется выпустить уже весной 2022 года.
"На сегодняшний день проект оценивается в 4,5 миллиарда рублей, причем 82% всех вложений идет на оборудование, 3,5 миллиарда рублей составит внешнее финансирование и 1 миллиард рублей – это средства акционера", - говорится в сообщении.
Областные власти ожидают прирост валового регионального продукта от реализации нового проекта в размере 37,5 миллиона рублей, налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона за 2019-2028 годы достигнут 1,8 миллиарда рублей. Проект даст региону 600 рабочих мест.
"По итогам рассмотрения бизнес-плана члены экспертного совета большинством голосов поддержали решение предоставить статус резидента компании ООО "Резидент" и утвердить паспорт проекта", - сообщает облправительство.
Свиньи
18 сентября, 20:11Воронежская область
В Воронежской области создадут селекционный центр по свиноводству
001000
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьЭкономика
Рекомендуем
Казань
Татарстан подал в Минэкономразвития заявку на создание ОЭЗ "АлмА"
РИА
Новости
Строительство детсадов в Воронежской области продолжится в 2020 году
Строительство детсадов в Воронежской области продолжится в 2020 году
Свежий лосось
В Минсельхозе отметили роль Дальнего Востока в снижении цен на лососевые
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий ОПК
Лента
новостей
Алексей Оржель
Украинский министр заявил о риске не подписать договор по транзиту газа
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на лососевых
Сеть ресторанов Sbarro
Суд признал банкротом экс-оператора пиццерий Sbarro
Выращивание осетров
Современный рыбоперерабатывающий завод откроют в октябре на Камчатке
оверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Владимир Машков с волонтерами после проведения мастер-класса в предвыборном штабе Сергея Собянина. 22 августа 2018
Машков, Миронов и Пускепалис будут общаться со школьниками
Алексей Миллер
Миллер допустил, что ЕК будет отстаивать свою позицию по газопроводу Opal
Генеральный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019
Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили возможный объем поставок газа
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Для многодетных семей на Камчатке вводят льготы на транспортный налог
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Один человек пострадал из-за обстрела силовиками Донецка, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
Лента новостейМолния