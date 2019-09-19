В Воронежской области появится завод замороженных хлебобулочных изделий

"У нас сейчас взаимодействие происходит с 16 потенциальными участниками. Они находятся в разной степени готовности – с точки зрения и принятия решений, и подготовки документов. Поэтому будем на такие внеочередные заседания нашего экспертного совета собираться, как только будет готов пакет документов от одного-двух заявителей, и присваивать им статус резидента. Уверен, что мы к середине следующего года сумеем хорошо продвинуться с инфраструктурой и дать возможность не только строить, а, может быть, уже и начинать каким-то предприятиям функционировать", – сказал Гусев.