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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан подал в Минэкономразвития заявку на создание ОЭЗ "АлмА"

18:05 19.09.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКазань
Казань
© РИА Новости / Константин Чалабов
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание особой экономической зоны "АлмА", она направлена на рассмотрение в Минэкономразвития РФ, строительство инфраструктуры планируется начать в 2020 году, сообщает министерство экономики республики.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "АлмА" на территории республики. Документация общим объемом около 5 тысяч страниц, над которой несколько месяцев работала команда минэкономики Татарстана, направлена в Москву для рассмотрения федеральными властями и принятия постановления правительства РФ о создании ОЭЗ", - говорится в сообщении.
Постановлением кабинета министров Татарстана уже утвержден проект планировки новой особой экономической зоны, которая будет располагаться на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского муниципальных районов республики.
По информации минэкономики, к строительству объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры ОЭЗ "АлмА" планируют приступить во втором квартале 2020 года. Строительство будет вестись за счет средств частного инвестора, без выделения бюджетного финансирования. Стратегическим инвестором по проекту выступает ПАО "Татнефть".
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В ОЭЗ "АлмА" планируется привлечь не менее 17 резидентов, сформировать кластер малеинового ангидрида, кластер пластмасс и полистиролов, а также полипропиленовый кластер. В настоящее время подписаны восемь соглашений о намерениях с якорными резидентами. Свои инвестпроекты там планируют внедрить компании "Полиолефины", "Малеик", "Вентокс", "СтройСервис", "Газовый вектор", "АгроИдея", "Эвакем Технологии", "Иноксика".
Как ранее сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, согласно прогнозным показателям, к 2025 году объем инвестиций в ОЭЗ "АлмА" достигнет 67,9 миллиарда рублей. Будет создано более 1,4 тысячи новых рабочих мест. По словам министра, развитие новых производств скажется положительно не только на экономике тех районов, где они будут локализованы, но и на экономике республики в целом. В настоящее время значительная часть местного сырья перерабатывается за пределами Татарстана, республика теряет налоговые поступления, задача – добиться максимальной переработки на территории региона.
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Республика ТатарстанМинистерство экономического развития РФТатарстанЭкономика
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