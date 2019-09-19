Татарстан подал в Минэкономразвития заявку на создание ОЭЗ "АлмА"

КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание особой экономической зоны "АлмА", она направлена на рассмотрение в Минэкономразвития РФ, строительство инфраструктуры планируется начать в 2020 году, сообщает министерство экономики республики.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "АлмА" на территории республики. Документация общим объемом около 5 тысяч страниц, над которой несколько месяцев работала команда минэкономики Татарстана, направлена в Москву для рассмотрения федеральными властями и принятия постановления правительства РФ о создании ОЭЗ", - говорится в сообщении.

Постановлением кабинета министров Татарстана уже утвержден проект планировки новой особой экономической зоны, которая будет располагаться на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского муниципальных районов республики.

По информации минэкономики, к строительству объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры ОЭЗ "АлмА" планируют приступить во втором квартале 2020 года. Строительство будет вестись за счет средств частного инвестора, без выделения бюджетного финансирования. Стратегическим инвестором по проекту выступает ПАО "Татнефть".

В ОЭЗ "АлмА" планируется привлечь не менее 17 резидентов, сформировать кластер малеинового ангидрида, кластер пластмасс и полистиролов, а также полипропиленовый кластер. В настоящее время подписаны восемь соглашений о намерениях с якорными резидентами. Свои инвестпроекты там планируют внедрить компании "Полиолефины", "Малеик", "Вентокс", "СтройСервис", "Газовый вектор", "АгроИдея", "Эвакем Технологии", "Иноксика".