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РИА Новости

Слуцкий предложил создать межпарламентскую группу с Сирией и Египтом

17:46 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил подумать над созданием трехсторонней межпарламентской рабочей группы России, Сирии и Египта.
"Мы могли бы подумать над созданием трехсторонней рабочей группы с парламентом Сирии. Нам нужно возвращать Сирию в арабскую семью", - сказал Слуцкий на встрече с председателем комитета по международным делам Палаты представителей Египта Каримом Дарвишем.
Он также предложил провести совместное заседание международных комитетов Госдумы и Палаты представителей Египта по итогам саммита Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи. По словам Слуцкого, заседание могло бы пройти в Москве или Каире.
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