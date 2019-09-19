Слуцкий предложил создать межпарламентскую группу с Сирией и Египтом

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил подумать над созданием трехсторонней межпарламентской рабочей группы России, Сирии и Египта.

"Мы могли бы подумать над созданием трехсторонней рабочей группы с парламентом Сирии. Нам нужно возвращать Сирию в арабскую семью", - сказал Слуцкий на встрече с председателем комитета по международным делам Палаты представителей Египта Каримом Дарвишем.