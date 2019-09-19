Военные в 2019 году получили более 2,3 тысячи новых образцов вооружения

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 2,3 тысячи новых, модернизированных образцов вооружения и техники поставлены в российские войска в 2019 году, это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг совершил рабочую поездку в Удмуртию, где проводит заседание военно-промышленной комиссии.
По словам президента, в 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники был выполнен на 98,2%.
"Предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходят в плановом порядке. Так, объем размещенных средств уже на сегодняшний день составил 94%. Это выше даже, чем в прошлом году, а значит, что организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий", - сказал он в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
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"До середины сентября в войска поставлены более 2,3 тысячи новых, модернизированных образцов вооружения и техники, это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель", - добавил он.
По словам президента, такой уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нужно обязательно сохранить.
"Это в полной мере касается и взаимодействия между Минобороны и организациями ОПК, которое сегодня действительно выстраивается как партнерство в интересах общего дела. Необходимо и дальше в полном объеме и в срок выполнять планы госпрограммы вооружений. Доводить и запускать все перспективные образцы оружия и техники, активно расширять военно-техническое сотрудничество", - заключил Путин.
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