Военные в 2019 году получили более 2,3 тысячи новых образцов вооружения

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 2,3 тысячи новых, модернизированных образцов вооружения и техники поставлены в российские войска в 2019 году, это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг совершил рабочую поездку в Удмуртию, где проводит заседание военно-промышленной комиссии.

По словам президента, в 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники был выполнен на 98,2%.

"Предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходят в плановом порядке. Так, объем размещенных средств уже на сегодняшний день составил 94%. Это выше даже, чем в прошлом году, а значит, что организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий", - сказал он в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

"До середины сентября в войска поставлены более 2,3 тысячи новых, модернизированных образцов вооружения и техники, это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель", - добавил он.

По словам президента, такой уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нужно обязательно сохранить.