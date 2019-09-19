Ситуация с Opal не обсуждалась на трехсторонних консультациях в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) прорабатывает ситуацию с решением Суда ЕС по Opal, которое ограничило доступ "Газпрома" к газопроводу, изучается возможность подачи апелляции или реализация этого решения по другому варианту, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Нет, мы сегодня эту тему (на трехстронних консультациях - ред.) не обсуждали конкретно с украинскими нашими коллегами. Обсуждали ее на двусторонней встрече с заместителем председателя Еврокомиссии господином Шефчовичем", - сказал Новак.

"Наши коллеги подтвердили, что они сейчас изучают с юридической точки зрения возможность подачи апелляции или реализации этого решения суда по другому варианту. У них срок 20 ноября, надеемся, что в кратчайшие сроки коллеги определятся, поскольку в первую очередь оспорено решение именно Европейской комиссии по этому вопросу", - добавил он.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.