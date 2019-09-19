Ситуация с Opal не обсуждалась на трехсторонних консультациях в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) прорабатывает ситуацию с решением Суда ЕС по Opal, которое ограничило доступ "Газпрома" к газопроводу, изучается возможность подачи апелляции или реализация этого решения по другому варианту, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Нет, мы сегодня эту тему (на трехстронних консультациях - ред.) не обсуждали конкретно с украинскими нашими коллегами. Обсуждали ее на двусторонней встрече с заместителем председателя Еврокомиссии господином Шефчовичем", - сказал Новак.
"Наши коллеги подтвердили, что они сейчас изучают с юридической точки зрения возможность подачи апелляции или реализации этого решения суда по другому варианту. У них срок 20 ноября, надеемся, что в кратчайшие сроки коллеги определятся, поскольку в первую очередь оспорено решение именно Европейской комиссии по этому вопросу", - добавил он.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину.