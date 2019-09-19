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РИА Новости

Киев взял в работу российские предложения по поставкам газа

17:29 19.09.2019 (обновлено: 19:10 19.09.2019)
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© Фото : страница Минэнерго России в TwitterТрехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
© Фото : страница Минэнерго России в Twitter
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Киев взял в работу предложения России по поставкам газа на Украину после 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Украинская сторона наши предложения взяла в работу, сегодня они рассматривают и в том числе прямые поставки, и поставки реверсом. Для них, конечно, важно понимать, какие будут и объемы, и какие ценовые условия с точки зрения эффективности поставок на территорию Украины. Это коммерческие переговоры между компаниями", - ответил Новак на вопрос о поставках газа на Украину с 2020 года.
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