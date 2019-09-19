Киев взял в работу российские предложения по поставкам газа

"Украинская сторона наши предложения взяла в работу, сегодня они рассматривают и в том числе прямые поставки, и поставки реверсом. Для них, конечно, важно понимать, какие будут и объемы, и какие ценовые условия с точки зрения эффективности поставок на территорию Украины. Это коммерческие переговоры между компаниями", - ответил Новак на вопрос о поставках газа на Украину с 2020 года.