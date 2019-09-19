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РИА Новости

Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок

17:18 19.09.2019 (обновлено: 17:37 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
"Так же как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК", - сказал Путин.
Он отметил, что наращивание экспортного потенциала – задача, которая в полной мере касается и гражданской продукции.
"Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможность для создания новых квалифицированных рабочих мест", - считает президент.
Он добавил, что в 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%.
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