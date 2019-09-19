Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.

"Так же как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК", - сказал Путин.

Он отметил, что наращивание экспортного потенциала – задача, которая в полной мере касается и гражданской продукции.

"Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможность для создания новых квалифицированных рабочих мест", - считает президент.