"Wargaming Fest: День танкиста" собрал 250 тысяч участников из 28 стран

МОСКВА, 19 сен - PR-отдел Wargaming. Пятнадцатого сентября в самом центре белорусской столицы отгремел фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста", собравший на своей площадке рекордное число гостей. 250 000 человек из 28 стран пришли в парк Победы, чтобы стать частью большого праздника, организованного компанией Wargaming совместно с Минским городским исполнительным комитетом и Министерством обороны Республики Беларусь. Однако на самом деле количество людей, присоединившихся к фестивалю, было намного большим — в онлайне за тем, что происходило на "Wargaming Fest: День танкиста", следило более 2,6 миллиона человек.

"Мы начали подготовку к этому празднику ровно год назад и старались учесть весь наработанный опыт, чтобы сделать пребывание гостей на этом фестивале максимально комфортным, — говорит главный организатор "Wargaming Fest: День танкиста" Максим Грачев. — И, судя по полученным отзывам, а также по количеству участников, посетивших мероприятие, у нас все получилось: мы подарили людям настоящий праздник и подтвердили статус крупнейшего фестиваля интерактивных развлечений в Европе".

Развлечения на территории в 100 гектаров

В этом году фестиваль, значительно прибавивший в масштабах, расположился на территории в 100 гектаров. Гостей ожидала значительно расширенная по сравнению с прошлым годом программа развлечений для всей семьи: свыше 120 зон с самыми различными активностями расположились по всему парку Победы — начиная от гигантского танкотвистера, игровых автоматов и причудливых лабиринтов и заканчивая мастер-классами по брейк-дансу и школой для диджеев.

На специальной площадке от Вооруженных Сил Республики Беларусь гости смогли познакомиться с военной техникой и сфотографироваться с настоящими танками различных моделей, в том числе танком Т-72Б3, на котором белорусская команда заняла второе место в соревнованиях по танковому биатлону.

Кроме того, на территории "Wargaming Fest: День танкиста" расположились свыше 30 фотозон, 130 фуд-кортов, а также яркие интерактивные площадки от партнеров праздника.

© Фото : предоставлено PR-отделом Wargaming Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста" © Фото : предоставлено PR-отделом Wargaming Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста"

Игровые зоны

Жаркие страсти кипели на самой большой площадке видеоигр под открытым небом в Беларуси — здесь было расположено более 200 компьютеров, на которых игроки сражались друг с другом в World of Tanks, зарабатывая бонус-коды. На площадке World of Tanks Blitz по количеству заработанного в боях опыта были выбраны три игрока, которым были вручены смартфоны Honor 10. В демонстрационной зоне игроки могли познакомиться с новым экшеном от третьего лица про спецназ "Калибр".

Кроме того, в "Премиум-ангаре" была установлена дополнительная игровая зона World of Tanks, "Калибра" и Pagan Online на более чем 100 компьютеров. А фанаты "World of Tanks: Наемники" смогли сразиться здесь на мощных консолях Xbox One X и оценить возможности разрешения 4K и максимально реалистичную графику игры.

Здесь же прошел международный турнир "Стальной охотник: битва блогеров", в котором 20 блогеров боролись за солидный суперприз. В результате участник __NIDIN__ стал обладателем "Основного калибра" за самое большое количество урона, нанесенного суммарно в течение 10 боев, и забрал приз в 110 000 российских рублей. Третье место и 150 000 рублей заслужил участник под ником Cresp1ks, второе место и 250 000 рублей вновь достались блогеру __NIDIN__, и наконец первое место и приз в 500 000 рублей завоевал знаменитый LeBwa!

Сражения на главной сцене

На главной сцене состоялся матч Кланового суперкубка по World of Tanks, в котором приняли участие лучшие команды RU- и EU-регионов. Казалось, сражение шло не на жизнь, а на смерть — игроки сошлись в формате 15 на 15, разыгрывав между собой призовой фонд в 40 000 $. В итоге команда [MERCY] МОНИК из RU-региона с разгромным счетом 5:0 победила команду [DE-VI] Delicious Vicious из EU-региона и выиграла 25 000 $ + 500 000 золота, а также брендированную игровую фурнитуру от партнера праздника.

Артисты

В этом году на сцене, оборудованной мощнейшей аппаратурой, творилось настоящее безумие: приглашенные на фестиваль артисты настолько раскачали толпу, что все хиты дружно подхватывались многоголосным хором людей, пришедших на праздник. Белорусская "Крамбамбуля" задала хороший тон, исполнив свои самые знаменитые песни. Продолжили накалять эмоции украинцы из "Вопли Видоплясова", заведя как следует публику буквально с первых нот своего выступления. После перерыва на Клановый суперкубок и презентацию World of Tanks на сцену вышла российская группа "Звери", исполнившая как лирические, так и свои самые заводные песни. И наконец, гости из Калифорнии The Offspring завершили этот вечер "взрывным" сетом своих убойных хитов.

Сотрудничество World of Tanks с The Offspring продолжится. До 7 октября игроки World of Tanks могут увидеть группу The Offspring выступающей на виртуальной сцене в ангаре игры. Анимировать участников группы удалось с помощью технологии motion capture, которая впервые использовалась в World of Tanks. При этом "танкистам" будет доступна возможность оставить участников The Offspring у себя в клиенте.

Завершился "Wargaming Fest: День танкиста" грандиозным фейерверком, озарившим небо над парком Победы тысячами огней.