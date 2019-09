"Wargaming Fest: День танкиста" собрал 250 тысяч участников из 28 стран

Жаркие страсти кипели на самой большой площадке видеоигр под открытым небом в Беларуси — здесь было расположено более 200 компьютеров, на которых игроки сражались друг с другом в World of Tanks, зарабатывая бонус-коды. На площадке World of Tanks Blitz по количеству заработанного в боях опыта были выбраны три игрока, которым были вручены смартфоны Honor 10. В демонстрационной зоне игроки могли познакомиться с новым экшеном от третьего лица про спецназ "Калибр".

Кроме того, в "Премиум-ангаре" была установлена дополнительная игровая зона World of Tanks, "Калибра" и Pagan Online на более чем 100 компьютеров. А фанаты "World of Tanks: Наемники" смогли сразиться здесь на мощных консолях Xbox One X и оценить возможности разрешения 4K и максимально реалистичную графику игры.

В этом году на сцене, оборудованной мощнейшей аппаратурой, творилось настоящее безумие: приглашенные на фестиваль артисты настолько раскачали толпу, что все хиты дружно подхватывались многоголосным хором людей, пришедших на праздник. Белорусская "Крамбамбуля" задала хороший тон, исполнив свои самые знаменитые песни. Продолжили накалять эмоции украинцы из "Вопли Видоплясова", заведя как следует публику буквально с первых нот своего выступления. После перерыва на Клановый суперкубок и презентацию World of Tanks на сцену вышла российская группа "Звери", исполнившая как лирические, так и свои самые заводные песни. И наконец, гости из Калифорнии The Offspring завершили этот вечер "взрывным" сетом своих убойных хитов.

Сотрудничество World of Tanks с The Offspring продолжится. До 7 октября игроки World of Tanks могут увидеть группу The Offspring выступающей на виртуальной сцене в ангаре игры. Анимировать участников группы удалось с помощью технологии motion capture, которая впервые использовалась в World of Tanks. При этом "танкистам" будет доступна возможность оставить участников The Offspring у себя в клиенте.