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РИА Новости

В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку

17:14 19.09.2019
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© Фото : Керженский заповедникМедведи в заповеднике "Керженский"
Медведи в заповеднике Керженский
© Фото : Керженский заповедник
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Фотоловушка в Керженском заповеднике в Нижегородской области зафиксировала медведицу и пятерых медвежат, сообщается на сайте заповедника.
Обычно у бурых медведиц рожается от одного до трех детенышей в одном помете. Пять медвежат - явление крайне редкое.
"Две фотоловушки, установленные рядом с вольером северных оленей на Черном хуторе, зарегистрировали проход крупной медведицы с пятью медвежатами. Возможно, эта добрая медведица взяла под свою опеку выпущенных в июле медвежат, привезенных из нижегородского зоопарка", - говорится в сообщении.
Трех медвежат, родившихся в зоопарке в Нижнем Новгороде полгода назад, выпустили из клетки на волю в лесу в Керженском заповеднике 19 июля. Сначала привезенные из города звери несколько дней жили в клетке в чаще леса, привыкая к новым запахам и новой обстановке. Затем самого активного медвежонка выпустили в лес, но он не ушел, а два дня рыл подкопы, чтобы освободить брата и сестру. Когда клетку открыли, все трое медвежат ушли в чащу.
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