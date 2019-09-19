В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку

"Две фотоловушки, установленные рядом с вольером северных оленей на Черном хуторе, зарегистрировали проход крупной медведицы с пятью медвежатами. Возможно, эта добрая медведица взяла под свою опеку выпущенных в июле медвежат, привезенных из нижегородского зоопарка", - говорится в сообщении.

Трех медвежат, родившихся в зоопарке в Нижнем Новгороде полгода назад, выпустили из клетки на волю в лесу в Керженском заповеднике 19 июля. Сначала привезенные из города звери несколько дней жили в клетке в чаще леса, привыкая к новым запахам и новой обстановке. Затем самого активного медвежонка выпустили в лес, но он не ушел, а два дня рыл подкопы, чтобы освободить брата и сестру. Когда клетку открыли, все трое медвежат ушли в чащу.