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РИА Новости

Презентация нового продукта компании "Открытые Технологии"

17:03 19.09.2019 (обновлено: 17:26 19.09.2019)
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25 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация нового продукта компании "Открытые Технологии" – "ОТ.Платформа".
Участники:
- президент компании "Открытые Технологии" Сергей КАЛИН;
- генеральный директор компании "Открытые Технологии" Олег ГИЗАТУЛЛИН;
- директор Центра компетенций компании "Открытые Технологии" Павел ВОЛКОВ;
- член рабочей группы "НейроНет" Владимир СТАТУТ;
- академический руководитель образовательной программы "Журналистика данных" НИУ ВШЭ Тина БЕРЕЖНАЯ.

"ОТ.Платформа" – первая в России открытая универсальная платформа для решения задач методами машинного обучения без необходимости привлечения специалистов по ML. Простота применения методов машинного обучения и искусственного интеллекта будет доступна каждому пользователю без дополнительных технических знаний в области программирования благодаря описательному языку анализа данных OT.SML.
"ОТ.Платформа" может применяться для оцифровки экспертного опыта и знаний в самых разных областях человеческой деятельности: в ТЭК, ритейле, медицине, образовании, промышленности, безопасности, транспорте.

В ходе мероприятия компания "Открытые Технологии" представит создаваемую на базе своего нового программного продукта отраслевую платформу ATLAS, которая с помощью методов искусственного интеллекта способна накапливать и анализировать информацию о сценариях технических сбоев и предотвращать их повторение.
Речь пойдет о цифровизации медиапространства и о том, как "ОТ.Платформа" способна помочь медийному сообществу в анализе, кластеризации и тегировании информации. Также будут подведены итоги работы компании "Открытые Технологии" за 25 лет.

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