Презентация нового продукта компании "Открытые Технологии"

Участники:
- президент компании "Открытые Технологии" Сергей КАЛИН;
- генеральный директор компании "Открытые Технологии" Олег ГИЗАТУЛЛИН;
- директор Центра компетенций компании "Открытые Технологии" Павел ВОЛКОВ;
- член рабочей группы "НейроНет" Владимир СТАТУТ;
- академический руководитель образовательной программы "Журналистика данных" НИУ ВШЭ Тина БЕРЕЖНАЯ.
"ОТ.Платформа" – первая в России открытая универсальная платформа для решения задач методами машинного обучения без необходимости привлечения специалистов по ML. Простота применения методов машинного обучения и искусственного интеллекта будет доступна каждому пользователю без дополнительных технических знаний в области программирования благодаря описательному языку анализа данных OT.SML.
"ОТ.Платформа" может применяться для оцифровки экспертного опыта и знаний в самых разных областях человеческой деятельности: в ТЭК, ритейле, медицине, образовании, промышленности, безопасности, транспорте.
В ходе мероприятия компания "Открытые Технологии" представит создаваемую на базе своего нового программного продукта отраслевую платформу ATLAS, которая с помощью методов искусственного интеллекта способна накапливать и анализировать информацию о сценариях технических сбоев и предотвращать их повторение.
Речь пойдет о цифровизации медиапространства и о том, как "ОТ.Платформа" способна помочь медийному сообществу в анализе, кластеризации и тегировании информации. Также будут подведены итоги работы компании "Открытые Технологии" за 25 лет.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент компании "Открытые Технологии" Сергей КАЛИН;
- генеральный директор компании "Открытые Технологии" Олег ГИЗАТУЛЛИН;
- директор Центра компетенций компании "Открытые Технологии" Павел ВОЛКОВ;
- член рабочей группы "НейроНет" Владимир СТАТУТ;
- академический руководитель образовательной программы "Журналистика данных" НИУ ВШЭ Тина БЕРЕЖНАЯ.
"ОТ.Платформа" – первая в России открытая универсальная платформа для решения задач методами машинного обучения без необходимости привлечения специалистов по ML. Простота применения методов машинного обучения и искусственного интеллекта будет доступна каждому пользователю без дополнительных технических знаний в области программирования благодаря описательному языку анализа данных OT.SML.
"ОТ.Платформа" может применяться для оцифровки экспертного опыта и знаний в самых разных областях человеческой деятельности: в ТЭК, ритейле, медицине, образовании, промышленности, безопасности, транспорте.
В ходе мероприятия компания "Открытые Технологии" представит создаваемую на базе своего нового программного продукта отраслевую платформу ATLAS, которая с помощью методов искусственного интеллекта способна накапливать и анализировать информацию о сценариях технических сбоев и предотвращать их повторение.
Речь пойдет о цифровизации медиапространства и о том, как "ОТ.Платформа" способна помочь медийному сообществу в анализе, кластеризации и тегировании информации. Также будут подведены итоги работы компании "Открытые Технологии" за 25 лет.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/