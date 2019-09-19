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РИА Новости

МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным

16:50 19.09.2019 (обновлено: 16:57 19.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва считает прагматичным решение США отозвать выделенные Афганистану 160 миллионов долларов, этот шаг должен заставить Кабул более рационально относится к иностранной финансовой помощи, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"С прагматической точки зрения, мне понятен этот шаг американцев, потому что не раз официальные представители или представители конгресса заявляли о том, сколько можно швырять в эту черную дыру? Наверное, американцы решили отслеживать, как расходуется их финансовая помощь. Это прагматичный шаг, и (он) должен заставить задуматься руководство Афганистана о том, что пора уже рачительно относиться к иностранной финансовой помощи", - сказал Кабулов.
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Госсекретарь США Майк Помпео в четверг сообщил, что власти США отзывают 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, а также приостанавливают выделение 60 миллионов долларов из-за непрозрачности закупок и выявленной коррупции в правительстве Афганистана.
При этом США по-прежнему готовы завершить проект, предусматривающий строительство пяти электроподстанций и энергосетей между Газни и Кандагаром, Каджаки и Кандагаром. Помимо этого, США прекращают финансирование афганского комитета по наблюдению и оценке, признав, что он "неспособен быть партнером в усилиях международного сообщества по строительству лучшего будущего для Афганистана".
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