В Татарстане за восемь месяцев провели восемь трансплантаций печени

КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Трансплантологи Республиканской клинической больницы Татарстана за восемь месяцев этого года выполнили восемь эффективных пересадок печени и 31 пересадку почек, благодаря дополнительно выделенным президентом региона средствам до конца года будет проведено еще несколько операций по пересадке печени сверх квоты, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"На базе Республиканской клинической больницы успешно функционирует служба трансплантации органов и тканей. За восемь месяцев 2019 года в РКБ уже выполнено восемь эффективных пересадок печени, 31 – почек. Это стало возможным при скоординированной работе хирургической, терапевтической, диагностической, амбулаторной служб клиники, а также медицинских организаций всей республики", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что развитие трансплантологии в последние годы приобретает важное значение для достижения индикаторов реализации в Татарстане национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". Согласно поручению президента республики, это одна из приоритетных задач отрасли здравоохранения. В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2024 года" реализуется отдельная подпрограмма "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2024 годы".

По данным минздрава, финансирование данного метода лечения осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана, предоставляемых бюджету территориального фонда ОМС республики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Стоимость завершенной процедуры по трансплантации печени составляет около 1,43 миллиона рублей.

"Плановое задание на 2019 год в количестве семи трансплантаций печени было выполнено за шесть месяцев, и при поддержке президента Республики Татарстан еще дополнительно выделено на этот вид помощи 5,86 миллиона рублей", - уточняет региональное министерство.