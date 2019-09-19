В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после 2019 года начались в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

В преддверии консультаций вице-президент ЕК Марош Шефчович провел двусторонние переговоры с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. На встречах также присутствовали главы "Нафтогаза" Андрей Коболев и "Газпрома" Алексей Миллер.

Прибывший в здание ЕК на переговоры с Шефчовичем Новак говорил журналистам, что Россия готова к готова к конструктивному диалогу с Украиной и Еврокомиссией. Оржель после встречи с Шефчовичем счел преждевременным озвучивать детали и в ответ на все вопросы журналистов о предстоящих трехсторонних консультациях призвал дождаться их результатов.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года. Оржель накануне встречи сообщил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год; доступность еще 30 миллиардов кубов для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.