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РИА Новости

В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу

16:41 19.09.2019
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после 2019 года начались в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
В преддверии консультаций вице-президент ЕК Марош Шефчович провел двусторонние переговоры с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. На встречах также присутствовали главы "Нафтогаза" Андрей Коболев и "Газпрома" Алексей Миллер.
Прибывший в здание ЕК на переговоры с Шефчовичем Новак говорил журналистам, что Россия готова к готова к конструктивному диалогу с Украиной и Еврокомиссией. Оржель после встречи с Шефчовичем счел преждевременным озвучивать детали и в ответ на все вопросы журналистов о предстоящих трехсторонних консультациях призвал дождаться их результатов.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года. Оржель накануне встречи сообщил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год; доступность еще 30 миллиардов кубов для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
13:30РИА Новости
Россия готова к конструктивному диалогу по транзиту газа, заявил Новак
Российская сторона по итогам второго раунда консультаций, прошедшего в январе, подчеркивала, что для согласования условий контракта Украина должна обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления своей ГТС после 2019 года, а также "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Новак в июне говорил, что Россия предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год.
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Марош ШефчовичАлексей МиллерГазпромЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаВ мире
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