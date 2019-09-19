Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:36Z
https://ria.ru/20190919/1558858763.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155080/79/1550807997_345:0:2000:931_1036x0_80_0_0_d12707d1114b516348429542c7614356.jpg
РИА Новости

В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу

16:35 19.09.2019 (обновлено: 16:36 19.09.2019)
182
© Depositphotos / Гранд-плас в БрюсселеГранд-плас в Брюсселе
Гранд-плас в Брюсселе
© Depositphotos / Гранд-плас в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после 2019 года начались в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
В преддверии консультаций вице-президент ЕК Марош Шефчович провел двусторонние переговоры с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. На встречах также присутствовали главы "Нафтогаза" Андрей Коболев и "Газпрома" Алексей Миллер.
Прибывший в здание ЕК на переговоры с Шефчовичем Новак говорил журналистам, что Россия готова к готова к конструктивному диалогу с Украиной и Еврокомиссией. Оржель после встречи с Шефчовичем счел преждевременным озвучивать детали и в ответ на все вопросы журналистов о предстоящих трехсторонних консультациях призвал дождаться их результатов.
Газодобывающее предприятие на Украине
10 июля, 20:11Сказано в эфире
"Пока мы ждем". Эксперт о вопросах транзита газа через Украину Премьер Дмитрий Медведев назвал ситуацию с газом на Украине "абсурдной и дурацкой". Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, готов ли Киев к переговорам по поставкам и транзиту газа.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года. Оржель накануне встречи сообщил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год; доступность еще 30 миллиардов кубов для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Российская сторона по итогам второго раунда консультаций, прошедшего в январе, подчеркивала, что для согласования условий контракта Украина должна обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления своей ГТС после 2019 года, а также "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Новак в июне говорил, что Россия предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год.
Офис ОАО Газпром
18 июня, 10:34РИА Новости
"Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам "с чистого листа"
000000
Обсудить 1
Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСБрюссельЕврокомиссияРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Юрий Бойко
Бойко рассказал, что должен сделать Киев для решения конфликта в Донбассе
РИА
Новости
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
Корабли Северного флота отразили "вражеский" налет на учениях в Арктике
Площадь Независимости в Киеве
Депутат Рады раскрыл детали "формулы Зеленского" по Донбассу
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об ответственности экспертов за ложные заключения
Лента
новостей
Зал судебных заседаний
Суд признал банкротом челябинского рабочего, разбившего машину миллиардера
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Газовое оборудование
Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа
Кадр из фильма Мальчик русский
"Мальчик русский" получил Гран-при кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Минздрав сообщил о возможности регистрации российского аналога "Фризиума"
Паводок
Главу района в Приангарье оштрафовали за невыполнение правил ликвидации ЧС
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
16:18Чиновник Минкультуры отрицает хищения при реставрации Соловецкого монастыря
16:17Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена
Лента новостейМолния