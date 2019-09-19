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РИА Новости

Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии

16:33 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Виновник ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области с участием пяти автомобилей, в котором погибли два человека и семеро пострадали, получил шесть лет колонии-поселения, сообщает в четверг главное управление МВД по региону.
Авария произошла в 18.40 мск 9 января этого года. По данным полиции, Ford Focus под управлением 57-летнего жителя Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом", которым управлял 52-летний ростовчанин. После этого легковой автомобиль столкнулся с Volkswagen Passat, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester.
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В аварии погиб водитель Volkswagen Passat, 38-летний житель Ивановской области, еще восемь человек, среди которых трое детей 2007, 2009, 2012 годов рождения, получили травмы. Шестилетняя пассажирка Mitsubishi, жительница Московской области, скончалась в больнице. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", фигурантом которого стал водитель Ford Focus.
"Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина также на 3 года лишен права управления автомобилем.
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