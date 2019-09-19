Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Виновник ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области с участием пяти автомобилей, в котором погибли два человека и семеро пострадали, получил шесть лет колонии-поселения, сообщает в четверг главное управление МВД по региону.

Авария произошла в 18.40 мск 9 января этого года. По данным полиции, Ford Focus под управлением 57-летнего жителя Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом", которым управлял 52-летний ростовчанин. После этого легковой автомобиль столкнулся с Volkswagen Passat, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester.

В аварии погиб водитель Volkswagen Passat, 38-летний житель Ивановской области, еще восемь человек, среди которых трое детей 2007, 2009, 2012 годов рождения, получили травмы. Шестилетняя пассажирка Mitsubishi, жительница Московской области, скончалась в больнице. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", фигурантом которого стал водитель Ford Focus.

"Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.