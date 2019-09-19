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РИА Новости

Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии

16:32 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что в четверг обсудил с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо последние события в Саудовской Аравии и их последствия для мирового рынка нефти.
"Сегодня мы встретились с генсеком ОПЕК Баркиндо, чтобы обсудить тревожные события в Саудовской Аравии и их последствия для мирового рынка нефти. Предметом разговора также являлись перспективы двустороннего сотрудничества между Россией и ОПЕК", - написал Ульянов в Twitter.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтеобъекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
15:16РИА Новости
Лавров обеспокоен атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМихаил Ульянов (дипломат)ОПЕКСаудовская АравияРоссияВ мире
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