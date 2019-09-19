Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов

ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что в четверг обсудил с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо последние события в Саудовской Аравии и их последствия для мирового рынка нефти.

"Сегодня мы встретились с генсеком ОПЕК Баркиндо, чтобы обсудить тревожные события в Саудовской Аравии и их последствия для мирового рынка нефти. Предметом разговора также являлись перспективы двустороннего сотрудничества между Россией и ОПЕК", - написал Ульянов в Twitter.

We met today with the Secretary General of OPEC Mr. M. Barkindo to discuss alarming events in Saudi Arabia and their implications for the global oil market. The prospects of bilateral cooperation between Russia and OPEC were also discussed. pic.twitter.com/acq1yNRDPU — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 19 сентября 2019 г.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.