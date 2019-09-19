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РИА Новости
Камчатский край

Для многодетных семей на Камчатке вводят льготы на транспортный налог

16:31 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен — РИА Новости. Камчатские депутаты приняли во втором, окончательном чтении региональный законопроект, который предусматривает льготы для многодетных семей на транспортный налог, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.
По его словам, цель законопроекта – поддержать многодетных, у которых трое и больше детей.
Как уточнил спикер краевого парламента Валерий Раенко, один из членов многодетной семьи, по выбору самой семьи, будет освобожден от налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил.
"Кроме того, вводится понижающий коэффициент 0,5 для расчета транспортного налога для экологичных транспортных средств, работающих на газе или электричестве. Эта мера должна простимулировать камчатцев приобретать электромобили, гибридные автомобили или транспорт на газу для улучшения экологической обстановки. Сегодня таких машин в регионе – 0,14 % от общего количества",- сказал Раенко.
Он также сообщил о введении аналогичного понижающего коэффициента для морских и речных туристических судов, двигатели которых работают на газе или на электроэнергии.
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