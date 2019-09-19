На Кубани начали строительство школы-интерната для одаренных детей

"Сегодня мы не просто даем старт строительству новой школы, но и делаем важный и правильный шаг в развитии всех сфер жизни Краснодарского края. Мы хотим, чтобы наше завтра было успешным и благополучным. А значит, сегодня должны создать работоспособную, эффективную и результативную площадку для тех, кто это завтра будет создавать", – цитируются в сообщении слова губернатора.