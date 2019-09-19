На Кубани начали строительство школы-интерната для одаренных детей

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в четверг дал старт строительству школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Сегодня мы не просто даем старт строительству новой школы, но и делаем важный и правильный шаг в развитии всех сфер жизни Краснодарского края. Мы хотим, чтобы наше завтра было успешным и благополучным. А значит, сегодня должны создать работоспособную, эффективную и результативную площадку для тех, кто это завтра будет создавать", – цитируются в сообщении слова губернатора.
Как отметил Кондратьев, новая школа будет отвечать всем современным стандартам. Речь идет как об организации образовательного процесса, так и о создании комфортных условий для проживания детей.
Уточняется, что уже в сентябре 2021 года школа примет больше тысячи учеников со всего региона. "В новой школе смогут бесплатно учиться и жить талантливые дети из любого населенного пункта края. Единственным условием обучения станет успешная сдача вступительных экзаменов", - отметили в ведомстве, добавив, что реализацию проекта губернатор контролирует лично.
"Преподаватели в новую школу будут также отбираться на условиях конкурса, для них при необходимости предусмотрят служебные квартиры. Кроме того, планируется привлечь профессорско-преподавательский состав Кубанского государственного университета", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что школа для одаренных детей в Краснодаре будет аналогична уже известному научно-образовательному центру "Сириус", туда на конкурсной основе сможет поступить ученик из любой точки региона.