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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани планируют открыть центр военно-патриотического воспитания

16:23 19.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания - парк "Патриот" - планируется открыть в Краснодарском крае к 2022 году, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как отметили в ведомстве, глава региона в четверг посетил место строительства центра военно-патриотического воспитания "Патриот" в Динском районе. Предполагается, что в центре молодые люди со всего края смогут проходить здесь первоначальную военно-спортивную подготовку.
Губернатор подчеркнул, что для Краснодарского края, который каждый год отправляет служить самое большое количество призывников в стране, такой центр необходим. "Уверен, максимум через три года мы откроем этот парк. Он станет местом притяжения для нашей молодежи. Тех, кто понимает, что они - потомки великого народа-победителя, главным оружием которого всегда была сила духа. Сегодня у нас появляется еще одна уникальная возможность воспитывать и готовить для страны настоящих патриотов", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Парк "Патриот" расположится на 145 гектарах в районе станицы Старомышастовской. "Это первый подобный проект в Южном Федеральном округе. Центр будет включать в себя целый комплекс разноплановых площадок и мероприятий военной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Ребята смогут здесь прыгать с парашютом, учиться стрельбе, проходить полосы препятствий и изучать современную военную технику", - отмечает ведомство.
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Знаковыми объектами центра "Патриот" станут взлетно-посадочная полоса, комплекс воздушно-десантной подготовки, трасса мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полоса препятствий и скалодром, стадион, многофункциональная площадка для игровых видов спорта, добавили в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что губернатор посетил место строительства центра единоборств в Динском районе. Во всех 44 муниципалитетах такие спортивные объекты появятся к 2023 году. Первые 10 начнут строить уже в этом году. Работа ведется в рамках исполнения нацпроекта в области спорта, уточнили в ведомстве.
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