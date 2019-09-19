Власти Кубани планируют открыть центр военно-патриотического воспитания

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания - парк "Патриот" - планируется открыть в Краснодарском крае к 2022 году, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

Как отметили в ведомстве, глава региона в четверг посетил место строительства центра военно-патриотического воспитания "Патриот" в Динском районе. Предполагается, что в центре молодые люди со всего края смогут проходить здесь первоначальную военно-спортивную подготовку.

Губернатор подчеркнул, что для Краснодарского края, который каждый год отправляет служить самое большое количество призывников в стране, такой центр необходим. "Уверен, максимум через три года мы откроем этот парк. Он станет местом притяжения для нашей молодежи. Тех, кто понимает, что они - потомки великого народа-победителя, главным оружием которого всегда была сила духа. Сегодня у нас появляется еще одна уникальная возможность воспитывать и готовить для страны настоящих патриотов", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Парк "Патриот" расположится на 145 гектарах в районе станицы Старомышастовской. "Это первый подобный проект в Южном Федеральном округе. Центр будет включать в себя целый комплекс разноплановых площадок и мероприятий военной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Ребята смогут здесь прыгать с парашютом, учиться стрельбе, проходить полосы препятствий и изучать современную военную технику", - отмечает ведомство.

Знаковыми объектами центра "Патриот" станут взлетно-посадочная полоса, комплекс воздушно-десантной подготовки, трасса мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полоса препятствий и скалодром, стадион, многофункциональная площадка для игровых видов спорта, добавили в ведомстве.