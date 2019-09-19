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РИА Новости
Обязательное медицинское страхование

ФОМС: более 1,1 млн больных получили в 2018 г высокотехнологическую помощь

16:22 19.09.2019
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Количество доступных для граждан методов высокотехнологической медпомощи после включения ВМП в систему ОМС в 2014 году выросло в настоящее время до 510, в минувшем году такую помощь получили уже 1,138 миллиона человек, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в ходе прямого эфира "Минздрав на связи".
Кравчук подчеркнула, что доступность высоких технологий для всех пациентов остается одной из приоритетных задач ФОМС.
Она также сообщила, что рост финансирования медпомощи онкобольным продолжится. В этом году на дневной и круглосуточный стационар для онкологических больных запланировано направить более 200 миллиардов рублей, из них 150 миллиардов рублей - на химиотерапию.
"Увеличиваются расходы на внедрение более эффективных методов лучевой терапии и выполнение высокотехнологичных операций онкобольным. В этом году на это направление предусмотрено 10,4 миллиарда рублей на выполнение свыше 78 тысяч госпитализаций. В 2020 году планируется дополнительно из федерального бюджета выделить 120 миллиардов рублей на медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в 2021 году - 140 миллиардов рублей", - привели в пресс-службе слова Кравчук.
Светлана Кравчук
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