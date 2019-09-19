ФОМС: более 1,1 млн больных получили в 2018 г высокотехнологическую помощь

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Количество доступных для граждан методов высокотехнологической медпомощи после включения ВМП в систему ОМС в 2014 году выросло в настоящее время до 510, в минувшем году такую помощь получили уже 1,138 миллиона человек, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в ходе прямого эфира "Минздрав на связи".

Кравчук подчеркнула, что доступность высоких технологий для всех пациентов остается одной из приоритетных задач ФОМС.

Она также сообщила, что рост финансирования медпомощи онкобольным продолжится. В этом году на дневной и круглосуточный стационар для онкологических больных запланировано направить более 200 миллиардов рублей, из них 150 миллиардов рублей - на химиотерапию.