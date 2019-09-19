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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковная система 112 будет сотрудничать со службами других регионов

16:26 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник на рабочем месте "Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в городе Подольске Московской области
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в городе Подольске Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подмосковная система 112 будет сотрудничать с соответствующими службами Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей. Это позволит оказывать помощь жителям, даже если они окажутся на территории смежных регионов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
Соглашение об информационном взаимодействии с соседними областями поможет оперативно оказывать помощь жителям Подмосковья, находящимся в другом регионе. Так, появится возможность, находясь в Подмосковье, вызвать скорую помощь через систему 112, например для пожилых родителей, которые живут в Тверской области. Оператор подмосковной службы обработает заявление и передаст всю необходимую информацию в систему 112 Тверской области.
"С начала 2019 года операторы системы 112 Московской области передали более 34 тысяч вызовов в соседние регионы. Во всех случаях информация передана в необходимый регион для оказания помощи, каждый вызов проконтролирован операторами системы 112 Московской области. В ближайшее время мы планируем заключить подобное соглашение со Смоленской, Калужской и Тульской областями", — сказал начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Подмосковья Сергей Самолевский.
Система 112 Московской области поддерживает информационное взаимодействие с Москвой, а также в телефонном режиме со всеми субъектами России.
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