Подмосковная система 112 будет сотрудничать со службами других регионов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подмосковная система 112 будет сотрудничать с соответствующими службами Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей. Это позволит оказывать помощь жителям, даже если они окажутся на территории смежных регионов. Об этом сообщил телеканал Подмосковная система 112 будет сотрудничать с соответствующими службами Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей. Это позволит оказывать помощь жителям, даже если они окажутся на территории смежных регионов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Соглашение об информационном взаимодействии с соседними областями поможет оперативно оказывать помощь жителям Подмосковья, находящимся в другом регионе. Так, появится возможность, находясь в Подмосковье, вызвать скорую помощь через систему 112, например для пожилых родителей, которые живут в Тверской области. Оператор подмосковной службы обработает заявление и передаст всю необходимую информацию в систему 112 Тверской области.

"С начала 2019 года операторы системы 112 Московской области передали более 34 тысяч вызовов в соседние регионы. Во всех случаях информация передана в необходимый регион для оказания помощи, каждый вызов проконтролирован операторами системы 112 Московской области. В ближайшее время мы планируем заключить подобное соглашение со Смоленской, Калужской и Тульской областями", — сказал начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Подмосковья Сергей Самолевский.