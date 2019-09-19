Новый метод лечения гепатита С начали применять в Подмосковье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Подмосковье детей, больных вирусом гепатита С, будут лечить по новой методике и бесплатно. Ожидается, что лечение даст почти стопроцентный результат, сообщил телеканал В Подмосковье детей, больных вирусом гепатита С, будут лечить по новой методике и бесплатно. Ожидается, что лечение даст почти стопроцентный результат, сообщил телеканал "360"

В России вирусом гепатита С инфицировано почти 17 тысяч детей. Чаще всего их предлагают лечить в Европе, где терапия в среднем обходится в 80 тысяч евро. Теперь же жители Подмосковья смогут лечить детей в медицинском центре в Мытищах, где все процедуры можно будет сделать бесплатно. Такое лечение будет проходить по новой прогрессивной методике.

Как отметила главный внештатный педиатр областного Минздрава Нисо Одинаева, ученые долгое время разрабатывали препараты, которые могли бы точно воздействовать на вирус.

"Мы первыми начнем безинтерфероновую терапию. Это будет таблетированная терапия", — сообщила Нисо Одинаева.

Теперь вместо инъекций будут давать обычные таблетки. Также детям больше не придется месяцами находиться в больнице. Лечение будет оплачиваться из бюджета Московской области — понадобится полис обязательного медицинского страхования (ОМС).