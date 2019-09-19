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РИА Новости

"Аэрофлот" – официальный партнер фестиваля "Круг света"

16:09 19.09.2019
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320
© РИА Новости / Марина Лысцева
МОСКВА, 19 сен – ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот стал официальным партнером IX Московского международного фестиваля "Круг света". Мероприятие пройдет в российской столице с 20 по 24 сентября 2019 года.
Светомузыкальное представление Аэрофлота можно будет увидеть на двух площадках: на Гребном канале в Крылатском (с 20 по 22 сентября) и на Театральной площади (с 20 по 24 сентября). Ведущая российская авиакомпания покажет гостям фестиваля красочные сюжеты о направлениях своей маршрутной сети. Видеоролики посвящены городам и странам, которые находятся на расстоянии перелета с Аэрофлотом. Кроме того, на Гребном канале зрители увидят световое представление о сервисе авиаперевозчика — от покупки билетов на сайте до обслуживания на борту.
Благодаря Аэрофлоту все желающие смогут посмотреть церемонию открытия фестиваля не выходя из дома. При поддержке авиакомпании 20 сентября в 20:00 состоится прямая трансляция торжества в формате "360 градусов". Видео с Гребного канала будет доступно на сайте фестиваля и в официальных аккаунтах "Круга света" в социальных сетях. Трансляцию в высоком качестве можно будет посмотреть с любого устройства.
"Круг света" проходит ежегодно и является одним из самых посещаемых фестивалей света в мире. Специалисты в области аудиовизуального искусства и светодизайнеры на несколько дней преображают российскую столицу: превращают исторические достопримечательности в полотна для 3D-проекций и световых иллюзий, создают пространства для инсталляций и лазерных шоу. Все представления проводятся бесплатно и собирают многомиллионную аудиторию.
В этом году мероприятия в рамках "Круга света" состоятся на шести площадках под открытым небом. Яркие шоу по традиции можно будет увидеть на Гребном канале в Крылатском, на Театральной площади и в музее-заповеднике Коломенское. Кроме того, в этом году программа "Круга света" охватит сразу несколько новых площадок: Политехнический музей, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова и Останкинский парк. В рамках фестиваля состоится международный конкурс Art Vision: виджеи со всего мира будут соревноваться в искусстве создания динамических визуальных форм, синхронизированных с музыкой. Еще одна значимая традиция "Круга света" — его образовательная программа. В ней участвуют ведущие мировые специалисты по светодизайну и видеопроекции. В этом году мастер-классы, панельные дискуссии и лекции пройдут 21 и 22 сентября в Центре Digital October. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на официальном сайте.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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