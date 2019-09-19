В недавно зарегистрированном препарате "Спинраза" нуждаются более 600 детей

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 600 детей и примерно столько же взрослых нуждаются в недавно зарегистрированном в РФ препарате для лечения спинальной мышечной атрофии "Спинраза", сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Я рада, что зарегистрировали "Спинразу" наконец-то. Полгода на это убили, даже больше, и я рада, что у нас наконец-то есть зарегистрированный препарат... Более 600 детей у нас нуждающихся в этом препарате, чуть-чуть меньше взрослых", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного проблемам доступности незарегистрированных в России лекарств.