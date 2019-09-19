В недавно зарегистрированном препарате "Спинраза" нуждаются более 600 детей

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 600 детей и примерно столько же взрослых нуждаются в недавно зарегистрированном в РФ препарате для лечения спинальной мышечной атрофии "Спинраза", сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что препарат "Спинраза" (Spinraza), предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии, зарегистрировали на территории РФ.
"Я рада, что зарегистрировали "Спинразу" наконец-то. Полгода на это убили, даже больше, и я рада, что у нас наконец-то есть зарегистрированный препарат... Более 600 детей у нас нуждающихся в этом препарате, чуть-чуть меньше взрослых", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного проблемам доступности незарегистрированных в России лекарств.