Пресс-показ фильма "Болевой порог" режиссера Андрея Симонова

Участники:
- режиссер Андрей СИМОНОВ;
- генеральный директор и учредитель кинокомпании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- продюсер Альберт РЯБЫШЕВ;
- актеры: Арина ПОСТНИКОВА, Кирилл КОМАРОВ, Наталья СКОМОРОХОВА, Григорий ЧАБАН, Олег ФОМИН.
Премьера приключенческого фильма "Болевой порог" состоится 10 октября.
В результате скандального ДТП четверо москвичей – двое друзей и их девушки – вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону – дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Андрей СИМОНОВ;
- генеральный директор и учредитель кинокомпании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- продюсер Альберт РЯБЫШЕВ;
- актеры: Арина ПОСТНИКОВА, Кирилл КОМАРОВ, Наталья СКОМОРОХОВА, Григорий ЧАБАН, Олег ФОМИН.
Премьера приключенческого фильма "Болевой порог" состоится 10 октября.
В результате скандального ДТП четверо москвичей – двое друзей и их девушки – вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону – дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/