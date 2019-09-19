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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Болевой порог" режиссера Андрея Симонова

15:45 19.09.2019 (обновлено: 15:47 19.09.2019)
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3 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Болевой порог" режиссера Андрея Симонова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер Андрей СИМОНОВ;
- генеральный директор и учредитель кинокомпании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- продюсер Альберт РЯБЫШЕВ;
- актеры: Арина ПОСТНИКОВА, Кирилл КОМАРОВ, Наталья СКОМОРОХОВА, Григорий ЧАБАН, Олег ФОМИН.

Премьера приключенческого фильма "Болевой порог" состоится 10 октября.
В результате скандального ДТП четверо москвичей – двое друзей и их девушки – вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону – дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.

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