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РИА Новости
Культура

В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса

16:27 19.09.2019 (обновлено: 16:28 19.09.2019)
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© Фото : University Of HaifaМозаики, открытые научно-исследовательской группой и института Зинман
Мозаики, открытые научно-исследовательской группой и института Зинман
© Фото : University Of Haifa
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Археологи обнаружили мозаику, датируюмую, примерно, V веком нашей эры, на месте сгоревшей церкви в городе Сусита (Восточная Галилея, Израиль). По мнению ученых, она изображает одно из чудес Иисуса, описанных в Новом Завете, сообщает Live Science.
Геометрические узоры, птицы, рыбы, фрукты и корзины — все это, вероятно, изображает чудо "Насыщение множества народа".
В Новом Завете написано о том, как Иисус Христос умножил небольшое количество еды, чтобы накормить пять тысяч человек, собравшихся на его проповедь.

"Церковь располагалась на краю горы Сусита — самой западной точке города, где, как описано в Библии, происходило большинство чудес Иисуса. Поэтому логично предположить, что тот, кто заказывал или делал мозаику, хотел создать ощущение близости к этим чудесам, которые произошли рядом", - прокомментировал находку израильский инвестор Майкл Айзенберг.

© Фото : University Of HaifaМозаики, открытые научно-исследовательской группой и института Зинман
Мозаики, открытые научно-исследовательской группой и института Зинман
© Фото : University Of Haifa
Мозаики, открытые научно-исследовательской группой и института Зинман
Город, построенный на вершине горы с видом на Галилейское озеро, был одним из крупнейших во времена Римской и Византийской империй. Ученые предполагают, что его сожгли в начале VII века во время завоеваний Сасанидов (древнее государство, существовавшее на территории современных Ирака и Ирана, — Прим.ред.).
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