В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса

В Новом Завете написано о том, как Иисус Христос умножил небольшое количество еды, чтобы накормить пять тысяч человек, собравшихся на его проповедь.

"Церковь располагалась на краю горы Сусита — самой западной точке города, где, как описано в Библии, происходило большинство чудес Иисуса. Поэтому логично предположить, что тот, кто заказывал или делал мозаику, хотел создать ощущение близости к этим чудесам, которые произошли рядом", - прокомментировал находку израильский инвестор Майкл Айзенберг.

Город, построенный на вершине горы с видом на Галилейское озеро, был одним из крупнейших во времена Римской и Византийской империй. Ученые предполагают, что его сожгли в начале VII века во время завоеваний Сасанидов (древнее государство, существовавшее на территории современных Ирака и Ирана, — Прим.ред.).