На Украине расследуют незаконную продажу здания предприятия МВД

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины провело обыски у частного нотариуса, государственного регистратора и субъекта, которые подозреваются в реализации здания подведомственного МВД Украины предприятия, незаконно выставленного на продажу его служебными лицами, сообщила в четверг первый заместитель директора Госбюро Ольга Варченко.

"Сегодня день начался с обысков у частного нотариуса, государственного регистратора и субъекта, который реализовывал недвижимое имущество, незаконно выставленное на продажу служебными лицами предприятия, подведомственного МВД Украины. Обыски проводились в рамках досудебного расследования в отношении действий упомянутых служащих", - заявила Варченко на странице в Facebook

По ее словам, в 2017 году государственная фискальная служба применила налоговый залог на имущество госпредприятия, подведомственного МВД Украины. Арест на имущество наложили из-за того, что предприятие не уплатило налоги на сумму 1,2 миллиона гривен (48,6 тысячи долларов). В 2018 году должностные лица этого предприятия пренебрегли арестом, использовали поддельное решение одного из судов города Днепр (бывший Днепропетровск – ред.), которым якобы был снят налоговый залог, и выставили арестованную недвижимость на продажу. Речь идет о нежилом здании в Киеве общей площадью 3,76 тысячи квадратных метров.

"Своими противоправными действиями должностные лица государственного предприятия нанесли тяжелые последствия государственным интересам. Если вина упомянутых фигурантов расследования будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - отметила она.