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РИА Новости

Главу района в Приангарье оштрафовали за невыполнение правил ликвидации ЧС

15:30 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Суд оштрафовал главу района Приангарья за то, что население двух поселков не оповестили о наводнении и не провели эвакуацию, сообщает областная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, жители подтопленных во время летнего паводка сел Уян и Усть-Када не были проинформированы администрацией Куйтунского района о чрезвычайной ситуации. Кроме этого, жители самостоятельно принимали меры по эвакуации из зон подтопления. Прокуратура возбудила в отношении заместителя главы администрации Куйтунского района, исполнявшего обязанности мэра, административное дело "за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации".
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"Суд, рассмотрев постановление и материалы проверки, признал заместителя мэра района виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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