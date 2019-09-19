Главу района в Приангарье оштрафовали за невыполнение правил ликвидации ЧС

ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Суд оштрафовал главу района Приангарья за то, что население двух поселков не оповестили о наводнении и не провели эвакуацию, сообщает областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, жители подтопленных во время летнего паводка сел Уян и Усть-Када не были проинформированы администрацией Куйтунского района о чрезвычайной ситуации. Кроме этого, жители самостоятельно принимали меры по эвакуации из зон подтопления. Прокуратура возбудила в отношении заместителя главы администрации Куйтунского района, исполнявшего обязанности мэра, административное дело "за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации".

"Суд, рассмотрев постановление и материалы проверки, признал заместителя мэра района виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.