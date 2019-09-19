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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье стремится увеличивать экспорт несырьевой продукции

15:30 19.09.2019
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Игорь Руденя во время открытия цеха горячего цинкования на предприятии российско-итальянской компании "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) в Твери
Игорь Руденя во время открытия цеха горячего цинкования на предприятии российско-итальянской компании Диэлектрические кабельные системы (ДКС) в Твери
ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Цех горячего цинкования открылся на предприятии российско-итальянской компании "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) в Твери, сообщает пресс-служба правительства тверской области.
Объем инвестиций в новый проект составил более 770 миллионов рублей Мощность цеха – 54 тысячи тонн оцинкованного металла в год. Благодаря открытию нового цеха дополнительно созданы более 50 рабочих мест.
АО "ДКС" основано в 1998 году, сейчас оно является ведущим производителем кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Предприятие располагает несколькими фабриками в РФ, Италии, Венгрии, Румынии, Украине, Бразилии и Китае.

"Открытие нового производства – большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на тверской земле реализуются задачи по увеличению экспорта несырьевой продукции", - сказал принявший участие в церемонии открытия производства губернатор области Игорь Руденя.

По информации пресс-службы, в настоящее время на территории Российской Федерации работают около 20 предприятий, осуществляющих горячее цинкование. На производствах "ДКС" в Твери трудятся две тысячи человек.
Горячее цинкование - востребованное и перспективное направление промышленности. В Европе около 90% строительных конструкций защищено от коррозии цинком, в городской инфраструктуре, железнодорожном и дорожном строительстве эта цифра достигает 100%.
Генеральный директор АО "ДКС" Дмитрий Колпашников сообщил, что идея открытия нового цеха возникла десять лет назад.
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"Три года назад мы подошли к его практическому осуществлению. Изучили новейшие технологии, подняли уровень квалификации персонала. Цех горячего цинкования построен в Верхневолжье – экологически чистой территории, где рождаются великие русские реки. При реализации проекта учтены все нормативы и стандарты", – отметил Колпашников, слова которого цитирует пресс-служба.
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