Руденя: Верхневолжье стремится увеличивать экспорт несырьевой продукции

Игорь Руденя во время открытия цеха горячего цинкования на предприятии российско-итальянской компании "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) в Твери

Игорь Руденя во время открытия цеха горячего цинкования на предприятии российско-итальянской компании "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) в Твери

ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Цех горячего цинкования открылся на предприятии российско-итальянской компании "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) в Твери, сообщает пресс-служба правительства тверской области.

Объем инвестиций в новый проект составил более 770 миллионов рублей Мощность цеха – 54 тысячи тонн оцинкованного металла в год. Благодаря открытию нового цеха дополнительно созданы более 50 рабочих мест.

АО "ДКС" основано в 1998 году, сейчас оно является ведущим производителем кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Предприятие располагает несколькими фабриками в РФ, Италии, Венгрии, Румынии, Украине, Бразилии и Китае.

"Открытие нового производства – большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на тверской земле реализуются задачи по увеличению экспорта несырьевой продукции", - сказал принявший участие в церемонии открытия производства губернатор области Игорь Руденя.

По информации пресс-службы, в настоящее время на территории Российской Федерации работают около 20 предприятий, осуществляющих горячее цинкование. На производствах "ДКС" в Твери трудятся две тысячи человек.

Горячее цинкование - востребованное и перспективное направление промышленности. В Европе около 90% строительных конструкций защищено от коррозии цинком, в городской инфраструктуре, железнодорожном и дорожном строительстве эта цифра достигает 100%.

Генеральный директор АО "ДКС" Дмитрий Колпашников сообщил, что идея открытия нового цеха возникла десять лет назад.