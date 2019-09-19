Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Михайловым

5

1 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром МИХАЙЛОВЫМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею, который состоится 5 октября.