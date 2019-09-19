Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Михайловым

Всенародную известность и любовь актеру принесли главные роли в фильмах, ставших классикой нашего кинематографа: "Любовь и голуби", "Мужики", "Змеелов", "Одиноким предоставляется общежитие", "Белый снег России". Эти фильмы и по прошествии десятилетий не сходят с российских экранов.
О творчестве, планах, работе во ВГИКе с молодыми актерами и режиссерами расскажет юбиляр журналистам.
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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
О творчестве, планах, работе во ВГИКе с молодыми актерами и режиссерами расскажет юбиляр журналистам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/