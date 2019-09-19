Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T15:28Z
https://ria.ru/20190919/1558853464.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/100683/08/1006830818_0:219:2863:1829_1036x0_80_0_0_cc0e905317f3f3bb66971e73f6bde5ba.jpg
РИА Новости

В Смоленской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

15:28 19.09.2019
160
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМокрый снег
Мокрый снег
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Мокрый снег . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 20 и 21 сентября в Смоленской области из-за заморозков до минус трех градусов, сообщает в четверг региональное управление МЧС.
Сейчас в регионе 11 градусов тепла.
"Внимание! Внимание! Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды! По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС" в ночные и утренние часы 20 и 21 сентября на территории Смоленской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°С …-3°С", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
14:04РИА Новости
В Ивановской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
110001
Обсудить 0
Смоленская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит информацию об избиении экс-главврачом коллеги в Астрахани
РИА
Новости
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Посол Италии призвал дождаться решения юридических властей в деле Коршунова
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
В Ивановской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Перестрелка у метро Рязанский проспект
СМИ раскрыли подробности убийства полицейского коллегой в московском метро
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова
Омбудсмен на Урале осудила дискриминацию студента из-за ЛГБТ-паблика
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об ответственности экспертов за ложные заключения
Площадь Независимости в Киеве
Депутат Рады раскрыл детали "формулы Зеленского" по Донбассу
Зал судебных заседаний
Суд в Москве не поверил в огромный долг экс-банкира Алякина по алиментам
Сейсмограф
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль форума хлебопеков в объединении кооперативного движения
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50В МИД назвали решение США отозвать финпомощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
Лента новостейМолния