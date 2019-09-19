В Смоленской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

"Внимание! Внимание! Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды! По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС" в ночные и утренние часы 20 и 21 сентября на территории Смоленской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°С …-3°С", - говорится в сообщении.