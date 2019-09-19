Пресс-показ фильма "Мозг. Эволюция" режиссера Юлии Киселевой

Участники:
- режиссер Юлия КИСЕЛЕВА;
- представители научных кругов.
Премьера художественного научного фильма "Мозг. Эволюция" состоится 23 ноября.
Сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь Паркинсона, дать возможность парализованным людям взаимодействовать с внешним миром и ощутить протез как свою собственную руку? Второй фильм об исследованиях мозга, в котором ученые проводят эксперименты, спорят и размышляют ‒ не только о практической стороне науки, но и о ее влиянии на наши представления о мире, свободе и нас самих.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Юлия КИСЕЛЕВА;
- представители научных кругов.
Премьера художественного научного фильма "Мозг. Эволюция" состоится 23 ноября.
Сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь Паркинсона, дать возможность парализованным людям взаимодействовать с внешним миром и ощутить протез как свою собственную руку? Второй фильм об исследованиях мозга, в котором ученые проводят эксперименты, спорят и размышляют ‒ не только о практической стороне науки, но и о ее влиянии на наши представления о мире, свободе и нас самих.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/