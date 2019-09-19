Производители детских товаров из Москвы представили продукцию в Германии

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Производители детских товаров из Москвы представили одежду, обувь, игрушки, мебель и другую свою продукцию на открывшейся в Кельне крупнейшей в мире выставке товаров для детей "Kind + Jugend 2019", сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Организатором коллективного стенда "Made in Moscow" на выставке выступает Московский экспортный центр, подведомственный ДПИР.

На выставке "Kind + Jugend" ежегодно экспонируются более 1200 компаний из 49 стран, а посещают ее более 24 тысячи человек со всего мира. Столичные компании демонстрируют на этой площадке широкий спектр товаров: детскую одежду, обувь и аксессуары различных сезонов, детскую косметику, наборы для творчества, игрушки, товары для кормления, мебель и предметы интерьера для детских комнат.