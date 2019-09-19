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РИА Новости

Производители детских товаров из Москвы представили продукцию в Германии

15:27 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Кельнский собор в Кельне
Вид на Кельнский собор в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Производители детских товаров из Москвы представили одежду, обувь, игрушки, мебель и другую свою продукцию на открывшейся в Кельне крупнейшей в мире выставке товаров для детей "Kind + Jugend 2019", сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Организатором коллективного стенда "Made in Moscow" на выставке выступает Московский экспортный центр, подведомственный ДПИР.
На выставке "Kind + Jugend" ежегодно экспонируются более 1200 компаний из 49 стран, а посещают ее более 24 тысячи человек со всего мира. Столичные компании демонстрируют на этой площадке широкий спектр товаров: детскую одежду, обувь и аксессуары различных сезонов, детскую косметику, наборы для творчества, игрушки, товары для кормления, мебель и предметы интерьера для детских комнат.
"Москва является лидером среди регионов России по экспорту в сфере детских товаров – ее доля в общероссийском экспорте составляет 50,4%. В январе-июле 2019 года экспорт продукции для детей осуществлялся в 51 страну и в совокупности превысил 103 миллионов долларов . Московские предприниматели впервые принимают участие в этой отраслевой выставке, и мы надеемся, что возможность презентовать товары в таком формате поможет расширить рынки сбыта и укрепить позиции столичных компаний на мировом рынке", — приводится в пресс-релизе комментарий главы Департамента Алексея Фурсина.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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