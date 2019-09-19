В Москве в воскресенье ожидается холодный штормовой ветер

"У нас будут наблюдаться сильные порывы ветра 17-22 метров в секунду. И так как температура воздуха будет невелика, будет казаться, что на улице пронзительно холодно, ощущение как-будто температура отрицательная. Так что призываю всех одеваться особенно тщательно в воскресный день", - сказала Позднякова.