В Москве в воскресенье ожидается холодный штормовой ветер

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холодный ветер до 22 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас будут наблюдаться сильные порывы ветра 17-22 метров в секунду. И так как температура воздуха будет невелика, будет казаться, что на улице пронзительно холодно, ощущение как-будто температура отрицательная. Так что призываю всех одеваться особенно тщательно в воскресный день", - сказала Позднякова.
Она добавила, что температура будет 6-7 градусов и ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.