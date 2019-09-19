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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается холодный штормовой ветер

15:25 19.09.2019 (обновлено: 15:39 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранная туристка на Манежной площади
Иностранная туристка на Манежной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Иностранная туристка на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холодный ветер до 22 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас будут наблюдаться сильные порывы ветра 17-22 метров в секунду. И так как температура воздуха будет невелика, будет казаться, что на улице пронзительно холодно, ощущение как-будто температура отрицательная. Так что призываю всех одеваться особенно тщательно в воскресный день", - сказала Позднякова.
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Она добавила, что температура будет 6-7 градусов и ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.
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