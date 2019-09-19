Закон об отмене НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС прошел первое чтение

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученных ими в денежной или натуральной форме.

"Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые льготы, по его словам, распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов, причем вне зависимости от их источников (выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее).

"Важно, что закон будет иметь обратную силу, и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", - подчеркнул спикер Госдумы.

Сейчас от налога на доходы физических лиц освобождены лишь доходы в натуральной форме граждан, пострадавших от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, в виде оказанных в их интересах услуг обучения и содержания в образовательных организациях, а также медицинских услуг и услуг санаторно-курортных организаций.

Законопроект, разработанный во исполнение поручения вице-премьера РФ Виталия Мутко и внесенный правительством, освобождает от НДФЛ все доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученные пострадавшими в чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.