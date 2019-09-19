Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T15:17Z
https://ria.ru/20190919/1558852809.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_0:190:3048:1905_1036x0_80_0_0_1c0fde035dab665585dbf763862de049.jpg
РИА Новости

Закон об отмене НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС прошел первое чтение

15:17 19.09.2019
241
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученных ими в денежной или натуральной форме.
"Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые льготы, по его словам, распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов, причем вне зависимости от их источников (выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее).
Здание Государственной Думы РФ
17 сентября, 17:06РИА Недвижимость
Комитет Думы одобрил льготу по НДФЛ при сдаче жилья пострадавшим от ЧС
"Важно, что закон будет иметь обратную силу, и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", - подчеркнул спикер Госдумы.
Сейчас от налога на доходы физических лиц освобождены лишь доходы в натуральной форме граждан, пострадавших от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, в виде оказанных в их интересах услуг обучения и содержания в образовательных организациях, а также медицинских услуг и услуг санаторно-курортных организаций.
Законопроект, разработанный во исполнение поручения вице-премьера РФ Виталия Мутко и внесенный правительством, освобождает от НДФЛ все доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученные пострадавшими в чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
От НДФЛ законопроектом также освобождаются доходы граждан, которые предоставляют пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств жилые помещения на условиях аренды, плата за которую осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. Эта льгота предоставляется в пределах сумм, полученных пострадавшими для аренды жилья из соответствующего бюджета.
Ликвидация лесных пожаров
13 сентября, 07:23РИА Новости
В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
100010
Обсудить 0
Виталий МуткоГосдума РФВячеслав ВолодинИркутская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров обеспокоен атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
РИА
Новости
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сенатором от Москвы стала Инна Святенко
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина попросил прощения
Уголовное дело
Трех жителей Нижневартовска заподозрили в связях с ИГ*
Лента
новостей
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Рассмотрение иска главы офиса Зеленского против программы "Схемы" отложили
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич попросил ООН помочь сербам мирно проголосовать в Косово
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об ответственности экспертов за ложные заключения
Вид на Бейрут
Внесенный США в санкционный список ливанский банк сообщил о самоликвидации
Флаг Ирака
Ирак не присоединится к коалиции по безопасности на море
Бокалы с вином
Нарколог Минздрава оценил рекомендации о норме потребления алкоголя
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В Минобороны рассказали о системе ПВО в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф обвинил США в попытках уклониться от выдачи виз участникам ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
17:21В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
17:21Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
Лента новостейМолния