РПЦ выступила за сохранение основ религиозных культур в школьной программе

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Исключение из школьной программы отдельного преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма нецелесообразно, программа уже доказала свою эффективность, говорится в заявления Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата в связи с публикацией министерством просвещения РФ новых проектов стандартов общего образования.

Ранее ведомство опубликовало проект нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. В данном проекте в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести предметов (модулей) по выбору, составляющих ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух модулей: по основам светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма и иудаизма.

Также из опубликованного проекта следует, что в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), являющейся в соответствии с документами Минпросвещения логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.

"В целом можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях", - говорится в заявлении синодального отдела.

Как напомнили в РПЦ, преподавание религиозных культур в российской школе развивается с 1990-х годов. В 2000-х годах разные курсы православной культуры изучали тысячи детей во многих регионах России. С 2009 года преподавание ОРКСЭ включается в основную программу школы на основе принципов добровольности и свободы выбора. В настоящее время ОРКСЭ реализуется во всех школах России, религиозные культуры изучают более 1,6 миллиона четвероклассников.

По данным синодального отдела, в текущем учебном году Основы православной культуры для своих детей выбрали почти 40% родителей, в некоторых областях Центрального и Южного федеральных округов - более 80%.

"Даже при искусственно сохраняющемся уже 10 лет экспериментальном минимальном объеме преподавания (всего 34 урока в одном 4-м классе) изучение детьми духовно-нравственной культуры оказывает на них положительное воздействие, о чем свидетельствуют множество учителей и родителей. Еще в начале введения ОРКСЭ в 2010 году подавляющее большинство детей заявили о желании продолжать его изучение в последующих классах, больше половины родителей высказывались за преподавание ОРКСЭ в школе не менее пяти лет. Эту позицию разделяют многие педагоги", - отмечается в заявлении.

В РПЦ отмечают, что "решения о введении ОРКСЭ, преподавании религиозных культур по выбору с участием соответствующих религиозных организаций принимались на высшем государственном уровне власти, Церкви и других российских религиозных организаций".

"Отказ от этой важнейшей практики воспитания детей на основе российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей в российской школе нанесет ущерб и гражданам, и государству, и Церкви", - отмечается в заявлении.

Профильный синодальный отдел также сообщил, что неоднократно обращался в Минпросвещения с предложениями по совершенствованию качества образования по ОРКСЭ. Также в ведомство неоднократно направлялись совместные предложения, согласованные всеми централизованными религиозными организациями России - мусульман, буддистов, иудеев и православных. "С сожалением констатируем, что все эти обращения не нашли должного отклика. Религиозные организации к разработке проектов новых стандартов, которые являются основным исходным элементом учебно-методического обеспечения общего образования, не привлекались", - отметили в РПЦ.