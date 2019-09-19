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РИА Новости

Заседание Зиновьевского клуба

15:11 19.09.2019 (обновлено: 15:13 19.09.2019)
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26 сентября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Философия власти. Что считать базовым социальным отношением?".
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- член Зиновьевского клуба, философ Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- адвокат Петр МОСТОВОЙ;
- политолог Леонид АРТЁМОВ;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- члены Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ, Алексей ПАНКИН, Анастасия ФЕДИНА, Павел РОДЬКИН.

На чем основана власть? Что создает социальную организацию людей и что ее разрушает? Народовластие – это мечта, манипуляция или возможная реальность?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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