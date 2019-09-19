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РИА Новости

Нарколог Минздрава оценил рекомендации о норме потребления алкоголя

15:08 19.09.2019 (обновлено: 15:30 19.09.2019)
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© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином
© Fotolia / Maksim Shebeko
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн оценил рекомендации ведомства о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
По словам эксперта, "весь ужас" подобных советов заключается в том, что они рассчитаны на некого "среднестатистического человека" и не учитывают наличие индивидуальных особенностей организма.
"Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе", — отметил Брюн в комментарии НСН.
Он подчеркнул, что этанол — это токсическое вещество, а продукты его распада являются еще более токсичными.
"Так что пламенный привет товарищам, которые считают безопасным алкоголь", — пояснил эксперт.
Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
Для того чтобы это количество алкоголя не вредило здоровью, необходимо еженедельно проводить два "трезвых" дня.
Официантка разносит бокалы с пивом
11:44РИА Новости
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
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