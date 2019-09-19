Нарколог Минздрава оценил рекомендации о норме потребления алкоголя

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн оценил рекомендации ведомства о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

По словам эксперта, "весь ужас" подобных советов заключается в том, что они рассчитаны на некого "среднестатистического человека" и не учитывают наличие индивидуальных особенностей организма.

"Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе", — отметил Брюн в комментарии НСН.

Он подчеркнул, что этанол — это токсическое вещество, а продукты его распада являются еще более токсичными.

"Так что пламенный привет товарищам, которые считают безопасным алкоголь", — пояснил эксперт.

Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.