Нарколог Минздрава оценил рекомендации о норме потребления алкоголя

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн оценил рекомендации ведомства о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
По словам эксперта, "весь ужас" подобных советов заключается в том, что они рассчитаны на некого "среднестатистического человека" и не учитывают наличие индивидуальных особенностей организма.
"Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе", — отметил Брюн в комментарии НСН.
Он подчеркнул, что этанол — это токсическое вещество, а продукты его распада являются еще более токсичными.
"Так что пламенный привет товарищам, которые считают безопасным алкоголь", — пояснил эксперт.
Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
Для того чтобы это количество алкоголя не вредило здоровью, необходимо еженедельно проводить два "трезвых" дня.