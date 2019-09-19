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РИА Новости

Рассмотрение иска главы офиса Зеленского против программы "Схемы" отложили

15:04 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отложил на октябрь рассмотрение иска главы офиса президента Украины Андрея Богдана против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает в четверг пресс-служба суда.
"Девятнадцатого сентября 2019 отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Следующее подготовительное заседание назначено на 1 октября 2019 в 15.00 (время совпадает с мск)", - сообщает пресс-служба на странице в Facebook.
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По информации пресс-службы, председательствующим судьей удовлетворено ходатайство представителя ответчика об отложении предварительного судебного заседания по делу в целях обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.
Ответчиками по иску указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
В преддверии президентских выборов журналисты программы "Схемы" сообщили, что Богдан, тогда еще бывший юристом кандидата в президенты Владимира Зеленского, 13 марта якобы тайно посещал Конституционный суд, где встречался с главой суда Станиславом Шевчуком. Впоследствии Шевчук заявил, что с Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
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Андрей БогданВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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