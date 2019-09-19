Внесенный США в санкционный список ливанский банк сообщил о самоликвидации

ДАМАСК, 19 сен – РИА Новости. Ливанский банк Jammal Trust Bank, внесенный США в санкционный список, заявил в четверг о самоликвидации, Центробанк страны одобрил это решение, сообщает ливанское агентство Ливанский банк Jammal Trust Bank, внесенный США в санкционный список, заявил в четверг о самоликвидации, Центробанк страны одобрил это решение, сообщает ливанское агентство NNA

США в лице помощника министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Маршалла Биллингсли 13 сентября потребовали от властей Ливана немедленно ликвидировать попавший под санкции за сотрудничество с "Хезболлах" банк Jammal Trust Bank.

"Ввиду решения США внести Jammal Trust Bank в санкционный список 29 августа и несмотря на прочные финансовые позиции, подтвержденные в отчетах надзорного комитета, ... совет директоров банка принял решение о его самоликвидации в координации с ЦБ Ливана", - говорится в заявлении банка, цитируемом агентством.

Руководитель Центробанка Ливана Риад Саламе одобрил решение совета директоров Jammal Trust Bank, отметив, что средств банка достаточно для погашения задолженностей, сообщает агентство.

США в конце августа внесли в список санкций Jammal Trust Bank и его филиалы - Trust Insurance Co. SAL, Trust Insurance Services SAL, Trust Life Insurance Co. SAL. Это банк среднего размера с 22 филиалами в Ливане и тремя представительствами за рубежом. Он являлся 26-м по размеру банком Ливана. С середины 2000-х годов этот банк, по данным властей США, оказывал финансовые услуги руководящим органам движения "Хезболлах", а также открыто связанным с ним структурам.