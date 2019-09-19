В Раде не ждут конкретных решений на трехсторонней встрече по газу

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что на сегодняшней трехсторонней встрече по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года не будет достигнуто конкретных результатов.

"Я думаю, что вряд ли будет какое-то решение принято. Но я думаю, что это важный этап для того, чтобы мы в ближайший месяц или в ближайшие недели смогли прийти к какому-то конкретному решению", - сказал Герус в комментарии журналистам в четверг.

Он отметил, что сохранение транзита газа через Украину в ЕС позволит Киеву закупать и дальше газ в Европе по конкурентным ценам.

"Если мы сохраняем транзит, соответственно поставки в Европу будут на высоком уровне, соответственно газ будет на спотовых рынка доступен для купли-продажи, предложений будет большею соответственно это будет давлением на цену, чтобы цена была ниже, чем тогда когда транзита нет", - сказал Герус.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку российского газа истекают в конце нынешнего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС через Украину после 2019 года. Оржель накануне встречи 19 сентября сообщил, что Украина на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год; еще 30 миллиардов кубов будет доступно для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.