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РИА Новости

В Кемерово арестовали водителя, сбившего школьника насмерть

14:52 19.09.2019 (обновлено: 16:17 19.09.2019)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Водитель, сбивший насмерть 13-летнего школьника в Кемерово, по постановлению суда взят под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Ранее со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщалось, что 16 сентября на улице Промышленновское шоссе в Кемерово пьяный водитель сбил 13-летнего мальчика, который скончался на месте происшествия, водитель с места ДТП скрылся.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили личность водителя, им оказался 24-летний местный житель.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Отмечается, что поскольку с места происшествия водитель скрылся, мер к оказанию помощи пострадавшему не предпринял, вину в предъявленном обвинении не признал, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор города Кемерово поддержал ходатайство следователя.
"Девятнадцатого сентября 2019 года Заводским районным судом города Кемерово водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
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