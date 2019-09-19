Трех жителей Нижневартовска заподозрили в связях с ИГ*

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Нижневартовска по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает в четверг следственное управление СК по Югре.

Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что в Нижневартовске задержали троих подозреваемых в связях с ИГ*.

Согласно уточненным данным следствия, двоих из них задержали в Нижневартовске, третьего - в Татарстане.

"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" в отношении трех жителей Нижневартовска", - говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемые являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Мужчины, как полагает следствие, могли вести на территории Нижневартовска идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.

"В ходе проведенных обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия", - подчеркнули в ведомстве.

Также у одного из подозреваемых обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем будут объединены в одно производство. "Подозреваемые в настоящее время задержаны, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУ СК.