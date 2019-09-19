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РИА Новости

Трех жителей Нижневартовска заподозрили в связях с ИГ*

14:43 19.09.2019
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© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Нижневартовска по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает в четверг следственное управление СК по Югре.
Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что в Нижневартовске задержали троих подозреваемых в связях с ИГ*.
Согласно уточненным данным следствия, двоих из них задержали в Нижневартовске, третьего - в Татарстане.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" в отношении трех жителей Нижневартовска", - говорится в сообщении.
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По версии следователей, подозреваемые являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Мужчины, как полагает следствие, могли вести на территории Нижневартовска идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.
"В ходе проведенных обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия", - подчеркнули в ведомстве.
Также у одного из подозреваемых обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем будут объединены в одно производство. "Подозреваемые в настоящее время задержаны, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУ СК.
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СКРИсламское государствоСледственный комитет РФНижневартовскРоссияПроисшествия
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