США отказали ливанскому министру в визе для участия в ГА ООН, сообщили СМИ

"Американское посольство отказало министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку в выдаче въездной визы в США для участия в министерской встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.

Официальных заявлений от американской дипмиссии по этому поводу пока не поступало.

СМИ ранее сообщали, что США предостерегали премьер-министра Ливана Саада Харири от назначения Джабака на данный пост, так как, по мнению Вашингтона, министр связан с движением "Хезболлах". Сам Джабак отрицает членство в движении.