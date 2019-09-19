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РИА Новости

США отказали ливанскому министру в визе для участия в ГА ООН, сообщили СМИ

14:31 19.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ДАМАСК, 19 сен – РИА Новости. Посольство США в Бейруте отказало в выдаче американской визы министру здравоохранения Ливана для участия в Генассамблее ООН, утверждает ливанский телеканал al-Mayadeen.
"Американское посольство отказало министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку в выдаче въездной визы в США для участия в министерской встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.
Официальных заявлений от американской дипмиссии по этому поводу пока не поступало.
СМИ ранее сообщали, что США предостерегали премьер-министра Ливана Саада Харири от назначения Джабака на данный пост, так как, по мнению Вашингтона, министр связан с движением "Хезболлах". Сам Джабак отрицает членство в движении.
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Саад ХаририГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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