Госдума установила нулевой НДС для транзитных перевозок порожних вагонов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о нулевой ставке НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, внесенный группой депутатов.

Сейчас эти перевозки облагаются по ставке НДС в 20%, несмотря на трансграничный характер таких операций и то, что конечный потребитель этих услуг находится за пределами РФ и не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС.

Таким образом, налогообложение транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существенно снижает конкурентные преимущества российских железных дорог и привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей, поясняли ранее инициировавшие принятие закона депутаты.

Установление нулевой ставки НДС в отношении международных транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов будет способствовать увеличению объемов перевозок и повышению транзитного потенциала России, считают они. Кроме того, это будет способствовать гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭС, учитывая, что сейчас в Белоруссии и Казахстане нулевая ставка применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый или порожний контейнер перевозится.

В связи с установлением нулевой ставки НДС на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые при организации услуг транзитной перевозки порожних контейнеров по маршруту Китай - Европа, объемы перевозок контейнеров из Европы в Китай могут вырасти почти в два раза, считает депутат Алексей Кобилев. Это, по его мнению, будет способствовать увеличению выручки РЖД на 0,5 миллиарда, а российских экспедиционных компаний – на 3,4 миллиарда рублей в год.