Посольство США рассказало, как глава Пентагона похвалил украинского коллегу

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-служба посольства США на Украине в четверг рассказала, как глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре похвалил министра обороны Украины Андрея Загороднюка за реформы и борьбу с коррупцией.
"Министр обороны США: имел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Загороднюком. Его видение министерства обороны и приверженность к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией вселяет оптимизм", - сообщило посольство в Twitter.
Ранее глава Минобороны Украины Загороднюк пообещал реформировать ведомство и привести его к стандартам НАТО. Он также отмечал необходимость заниматься вопросами борьбы с коррупцией в армии.