Посольство США рассказало, как глава Пентагона похвалил украинского коллегу

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-служба посольства США на Украине в четверг рассказала, как глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре похвалил министра обороны Украины Андрея Загороднюка за реформы и борьбу с коррупцией.