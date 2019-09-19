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РИА Новости

Посольство США рассказало, как глава Пентагона похвалил украинского коллегу

14:26 19.09.2019 (обновлено: 14:27 19.09.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-служба посольства США на Украине в четверг рассказала, как глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре похвалил министра обороны Украины Андрея Загороднюка за реформы и борьбу с коррупцией.
"Министр обороны США: имел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Загороднюком. Его видение министерства обороны и приверженность к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией вселяет оптимизм", - сообщило посольство в Twitter.
Ранее глава Минобороны Украины Загороднюк пообещал реформировать ведомство и привести его к стандартам НАТО. Он также отмечал необходимость заниматься вопросами борьбы с коррупцией в армии.
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Андрей ЗагороднюкМарк ЭсперМинистерство обороны СШАНАТОСШАУкраинаВ мире
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