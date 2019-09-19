СЖР будет добиваться повышения компенсаций за гибель военных журналистов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Союз журналистов России будет добавиться увеличения выплат в случае гибели или ранения журналистов при освещении военных конфликтов, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила выплаты компенсаций редакциями в случае гибели или ранения журналиста при освещении вооруженного конфликта. Компенсация в случае гибели журналиста составит не менее 2 миллионов рублей, при ранении - от 100 тысяч рублей.

Соловьев отметил, что о таком законе думали давно. Весной прошлого года на совместном форуме ОНФ и СЖР президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о журналистах, работающих в горячих точках. Он сказал, что нужно обязательно продумать ряд мер помощи военным журналистам. По словам главы СЖР, целый год такие меры обсуждали на площадках Совета Федерации, Госдумы, Союза журналистов при участии известных военных журналистов.

"В итоге выработали целый набор вот этих мер, которые вошли по сути в закон, подписанный в конце прошлого года президентом. И там обозначены эти цифры... И, действительно, логично, что премьер сейчас это утвердил отдельным положением с точки зрения финансов", - отметил Соловьев.