Госдума расширила перечень оснований для налоговых льгот

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет перечень оснований для предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья и упрощает получение ряда налоговых льгот и вычетов.

"Расширяются основания предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья – их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также, по его словам, упрощается процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов.

Вместо родителей направлять в налоговые необходимые бумаги будут уполномоченные госорганы. Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на вычет, получает пени за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать, считает спикер ГД.

Налогом на доходы физлиц не будут облагаться единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам, размер которых не превышает 1 миллион рублей, а право на их получение возникло в 2020-2022 годах. Это выплаты для педагогов по программе "Земский учитель", которая начнет работать с 2020 года по инициативе президента РФ, напомнил Володин.

Кроме того, физлица смогут использовать единый налоговый платеж в целях уплаты авансом не только имущественных налогов, как сейчас, но и НДФЛ. Гражданам также предоставляется возможность через многофункциональные центры госуслуг направлять в налоговые органы различные документы, например, налоговые декларации и заявления о льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также получать налоговые уведомления.