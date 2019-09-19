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РИА Новости

Госдума расширила перечень оснований для налоговых льгот

14:08 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет перечень оснований для предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья и упрощает получение ряда налоговых льгот и вычетов.
"Расширяются основания предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья – их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также, по его словам, упрощается процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов.
Вместо родителей направлять в налоговые необходимые бумаги будут уполномоченные госорганы. Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на вычет, получает пени за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать, считает спикер ГД.
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Кроме того, физлица смогут использовать единый налоговый платеж в целях уплаты авансом не только имущественных налогов, как сейчас, но и НДФЛ. Гражданам также предоставляется возможность через многофункциональные центры госуслуг направлять в налоговые органы различные документы, например, налоговые декларации и заявления о льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также получать налоговые уведомления.
Закон также предоставляет налоговым органам право информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством смс-сообщений, электронной почты или других способов.
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