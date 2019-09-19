Депутат раскритиковал проект культурного норматива для школ с песнями Queen

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") раскритиковал проект культурного норматива школьников, включающий произведения Queen и Элвиса Пресли, за содержание их текстов, и заявил, что школьная программа "хотя бы на 50%" должна состоять из изучения народных песен.

Пилотный проект Министерства просвещения и Министерства культуры РФ по введению культурных нормативов запущен с 1 сентября в восьми регионах России - Татарстане и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В Минкультуры РФ рассказали РИА Новости, что идея проекта заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов. В список для школьников старших классов включили песню All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen, Smells like teen spirit группы Nirvana, композиции Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.

"Что нам Минпросвет с Минкультом предлагает? Изучать какие шедевры? Пожалуйста - Элвис Пресли, "Тюремный рок" (Jailhouse Rock). Кто знает содержание этого произведения, согласится, что "Владимирский централ"- просто цветочки. Там просто ужас. Дальше Queen, "Богемская рапсодия". Там слова примерно такие: "Мама, я только что убил человека, наставил ствол в голову, нажал курок, теперь он мертв. Мама, жизнь только начинается". Вот что предлагается изучать нашим школьникам", - заявил Нилов, выступая от фракции "Справедливая Россия" в четверг на пленарном заседании Госдумы.

"А где народные песни народов России? Братских народов. Предложено до 1 октября сделать свои предложения, какие-то возражения. Мы возражаем, уважаемые министры, руководители этой работы, этого исследования. Народные песни надо изучать, пусть не в полном объеме, пусть 50% хотя бы этого времени, но нужно уделять изучению народных песен. Для того, чтобы наши молодые люди через несколько лет после окончания школы, когда они обязательно будут собираться на днях рождениях, на свадьбах, на торжествах, они не Pink Floyd пели, не понимая о чем, а наши народные песни. Это традиция, это самое главное", - заявил парламентарий.