Депутат раскритиковал проект культурного норматива для школ с песнями Queen

"Поучите на великих!" Лоза раскритиковал культурный норматив школьника Музыкальные хиты "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells liketeen spirit" группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга вошли в "Культурный норматив школьника". Музыкант Юрий Лоза в эфире радио Sputnik высказал недовольство качеством материала для изучения в школах.