В Ивановской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

"По сведениям ивановского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), поступило штормовое предупреждение: в ночные и утренние часы 20-22 сентября по городу Иваново и местами по области ожидаются заморозки от 0°C до -2°C", - говорится в сообщении.