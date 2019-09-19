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РИА Новости

В Ивановской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

14:04 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ивановской области из-за заморозков до минус 2 градусов с пятницы до воскресенья, сообщило в четверг региональное управление МЧС.
Сейчас в регионе 9 градусов тепла.
"По сведениям ивановского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), поступило штормовое предупреждение: в ночные и утренние часы 20-22 сентября по городу Иваново и местами по области ожидаются заморозки от 0°C до -2°C", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.
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